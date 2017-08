Sétif : Lancement de 8000 logements AADL-2

Réagissez

Les travaux de réalisation de 8000 logements de type location-vente de l’Agence d’amélioration et de développement du logement, AADL-2, ont été lancés lundi à Sétif, a indiqué le directeur général de l’AADL, Mohamed Tarek Belaribi.

Ce quota vient s’ajouter aux 6 800 unités de la même formule déjà en chantier avec des taux d’avancement des travaux estimés à 60 %, a précisé à l’APS, le responsable de l’AADL, estimant que ce total de 14 800 unités est de nature à «satisfaire l’intégralité des souscripteurs aux programmes ADDL-2 dans la wilaya de Sétif».

Les 8000 logements lancés aujourd’hui ont été confiés à des entreprises nationales et étrangères, avec des délais de réalisation de 28 mois, a affirmé M. Belaribi, qui a indiqué que l’AADL commencera «dès le mois de septembre prochain» à convoquer les souscripteurs AADL-2 pour procéder au paiement de la seconde tranche et choisir les sites.

Le même responsable a précisé que la totalité du programme a été répartie sur six (6) sites, à Tinar (6700 unités), Bir N’sa (3000), El Eulma (3500), Ain Azel (500), Bir El Arch (500) et Salah Bey (600). Le DG de l’AADL a assuré, en outre, que 1500 logements AADL seront réceptionnés «avant la fin de l’année en cours», dont 1000 à El Eulma et 500 à Bir N’sa.