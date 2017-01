Réagissez

Après avoir lutté contre le mal qui le rongeait, Laïd Bouras, le dernier des Mohicans de la capitale des Hauts- Plateaux, a rendu les armes, hier.

La triste nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre à travers les quatre coins de la ville de Sétif, qu’il chérissait plus que tout. De la trempe des grands bâtisseurs que furent Laïd Kerouani, Lokrichi Keskes, Kaddour Mazza, Ahmed Khanfri, Mohamed Talli, Khier Zitouni et bien d’autres entrepreneurs, Laïd Bouras, que les Sétifiens appelaient affectueusement Ammi Laïd, faisait partie de cette race d’entrepreneurs et d’industriels faisant du travail soigné une religion.

Le défunt a grandement participé à l’essor de la ville-carrefour. A l’instar de ses compagnons, Laïd Bouras, qui ne comptait pas les heures de travail, a passé sa vie dans les chantiers et sites industriels. Le souvenir d’un homme ayant sacrifié sa santé et sa vie à servir sa ville et son pays est impérissable, car il a été le constructeur de groupes scolaires, de logements, d’agences postales, de centres de formation, de maisons de jeunes, de collèges et lycées à Ras El Oued, M’sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif et dans de nombreuses autres contrées.

Après plus de cinquante ans de bons et loyaux services, le dernier des Mohicans était depuis 1992 le patron de l’une des plus grandes briqueteries de la région. L’infatigable bosseur, qui passait plus de 12 heures par jour à l’usine, vénérait le travail, ne pensait jamais à la retraite. Homme vif, sincère et d’un franc-parler connu ici et ailleurs, il laisse derrière lui le souvenir d’un être bon et généreux.

«Quand on aime ce beau et grand pays qui nous a tant donné, on doit tout faire pour lui renvoyer l’ascenseur», nous a dit un jour Ammi Laïd, qui a activement pris part à la réalisation de l’aérogare de l’aéroport 8 Mai 1945, du temps de l’ex-wali, Abdelouahab Nouri. Avec la disparition de Laïd Bouras , une belle et grande page de Sétif se ferme…