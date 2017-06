Sétif : La municipalité honore le SAS

Réagissez

L’Assemblée populaire communale de Sétif organise, aujourd’hui, à partir de 11h, une cérémonie en honneur du Stade africain sétifien, pour avoir décroché l’accession en inter-ligues.

Ce club est dénommé affectueusement par les Sétifiens, club des martyrs, puisque plusieurs de ses joueurs sont tombés au champ d’honneur, durant la Guerre de Libération. En guise de récompense, l’Assemblée populaire va octroyer au nouveau pensionnaire de l’interligues un chèque de 10 millions de dinars.

La cérémonie, qui sera rehaussée par la présence des autorités locales et des personnalités sportives sera l’occasion pour honorer d’anciennes figures sportives de la ville et du SAS en particulier : «Il est de notre devoir de récompenser les efforts consentis par la famille du SAS que nous chérissons. L’APC, qui a de tout temps accompagné les sportifs de la ville ne ménagera aucun effort pour venir en aide et soutien aux plus performants.

Nous allons profiter de l’opportunité pour rendre hommage à certaines figures ayant consacré plusieurs années de leur vie au service du sport et de la jeunesse», dira en exclusivité à El Watan, le P/APC de Aïn Fouara, Dr Nacer Ouahrani, un ancien basketteur. La grande famille du SAS, qui sait ce qui l’attend en inter-ligues, où les choses ne seront pas simples, espère maintenant un clin d’œil de la wilaya devant recevoir, demain soir, l’Entente, qui vient de décrocher sa 8e étoile.