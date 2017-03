Sétif, la fosse commune : massacres du 8 Mai 1945 primé à Paris

Réagissez

L’ouvrage Sétif, la fosse commune : massacres du 8 Mai 1945, de notre confrère Kamel Beniaïche, a obtenu le prix anticolonial, organisé à Paris du 4 au 20 mars, et ce, durant le Salon anticolonial doté d’un alléchant programme.

Lequel englobe des tables rondes, des conférences, des projections de films et des rencontres avec des écrivains et intellectuels. Le livre, pointant du doigt la face cachée de l’Etat d’Israël, Boycott légitime, d’Eyal-Sivan et Laborie Armelle, a, lui aussi, attiré l’attention du jury. Notons que les récipiendaires de 2017 succèdent au prix de 2016, attribué conjointement à La bataille d’Einaudi, de Fabrice Receputi et Charles Martel et la bataille de Poitiers, de William Blanc et Christophe Naudin.

En 2015, la distinction était, faut-il, le rappeler, revenue à L’Empire des hygiénistes, de l’historien Olivier Le Cour Grandmaison. Il convient de préciser que l’ouvrage Sétif, la fosse commune : massacres du 8 Mai 1945 (El-Ibriz), dont le premier tirage a été vite épuisé, s’il n’est toujours pas disponible dans les librairies des grandes villes, est parmi les 14 ouvrages algériens les plus vendus du dernier Maghreb des Livres organisé à Paris les 18 et 19 février dernier (voir El Watan n°8049 du samedi 18 mars 2017 page 15).

«Ce prix honorifique dénote que le travail réalisé durant onze années d’enquête est à la fois reconnu et validé. Cette distinction récompense un gigantesque travail collectif, m’oblige à fouiner encore, car de nombreuses zones d’ombre concernant ces massacres ne sont toujours pas élucidées. En sus de la 2e édition complétée et renforcée, j’entame une nouvelle enquête qui concerne des faits de la guerre de Libération nationale à Sétif, une biographie d’une personnalité nationale est en chantier, tout comme un roman tiré de faits réels», dira Kamel Beniaïche et qui sera axé sur ses futurs projets que de parler de l’indifférence de certaines institutions nationales pour lesquelles l’écrit historique n’est qu’une consommation médiatique.

Afin de répondre au large public ayant montré son attachement à la lecture, l’auteur de La fosse commune : massacres du 8 Mai 1945 sera, ce samedi, l’hôte de la belle ville de Béjaïa pour une vente-dédicace prévue au niveau de la librairie Gouraya Culture, sise rue de la Liberté (en face du bloc administratif).