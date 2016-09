Réagissez

MBI (Management Business International Institute) de Sétif organise en partenariat avec l’ONG américaine World Learning et l’ambassade des Etats-Unis, hier et aujourd’hui, la première édition du Salon de l’emploi de Sétif. L’important événement offre aux employeurs une opportunité de rencontrer les étudiants et les chercheurs d’emploi locaux. Cette rencontre est un rassemblement qui permettra de trouver des candidats de qualité qui pourront intégrer les entreprises productives comme stagiaires ou détenteurs d’un contrat de travail.

Il convient de souligner que durant le Salon attirant des centaines de jeunes intéressés, les entreprises qui éprouvent parfois des difficultés à recruter auront la possibilité de collecter des CV et procéder, le cas échéant, à des entretiens sur place, comme c’est d’usage sous d’autres cieux. Dans le cas où l’organisme n’est pas apte à recruter dans l’immédiat, l’entreprise peut considérer cet événement comme une occasion pour se familiariser avec le centre de carrière ainsi que ses différents services.

A noter que le pavillon emploi sera animé par les représentants des plus grandes entreprises locales, créant, en ces moments de vaches maigres de l’emploi, de la richesse et de la croissance. Les conseillers de carrière de MBI — qui prend, à travers un tel programme, une autre dimension des spécialistes des programmes de l’employabilité à World Learning Algeria — et l’ambassade américaine d’Alger seront de la partie. «Cet événement a pour but de valoriser le capital humain local en l’armant des outils nécessaires au développement professionnel selon les besoins des recruteurs locaux.

Des ateliers sur la planification de carrière, le leadership et l’entrepreneuriat seront également au rendez-vous. Nous sommes convaincus que ce Salon aura un impact positif sur vos recrutements actuels et futurs, d’autant plus qu’une trentaine d’entreprises des deux secteurs soutiennent cet ambitieux projet qui tend à booster les qualifications de nos jeunes très soucieux de la mise à niveau de leurs connaissances et compétences.

En termes de chiffres, pas moins de 150 jeunes, qui constituent la première promotion, débuteront la formation dès le 1er octobre. Parrainé par des entreprises, un important contingent du groupe est assuré d’un poste de travail, une fois la formation bouclée. Je tiens par ailleurs à remercier nos partenaires américains et algériens pour leur confiance», souligne, non sans fierté, le patron de MBI Sétif, Mohamed Yahiaoui, démontrant que les Business School ayant consacré d’importants investissements dans la formation de la ressource humaine locale deviennent des acteurs économiques de premier plan.