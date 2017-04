Sétif : Inauguration de l’ensemble hôtelier Ibis-Novotel ce jeudi

Réagissez

Réalisé par la SPA Sieha, appartenant au groupe Djilali Mehri, en partenariat avec le groupe français Accor, l’ensemble hôtelier Ibis-Novotel de Sétif sera inauguré officiellement ce jeudi. Une grandiose cérémonie est, nous dit-on, prévue.

Celle-ci sera présidée par le ministre du Tourisme, Abdelouahab Nouri, qui sera accompagné des représentants des autorités locales. Le patron de la SPA Sieha et des invités de marque feront le déplacement à Sétif, où le parc hôtelier s’est grandement renforcé ces derniers temps.

Avec une nouvelle offre de plus de 1000 lits, les structures d’accueil de la wilaya de Sétif, sont considérées comme l’une des plus importantes des villes de l’intérieur du pays. Dotés de toutes les commodités, les deux hôtels, construits selon les standards internationaux, donnent une autre dimension à l’une des plus grandes artères de la capitale des Hauts-Plateaux.

Ayant nécessité un investissement de plus de 3 milliards de dinars, l’ensemble hôtelier de 502 lits, devant créer pas moins de 200 postes de travail directs, est un nouvel espace pour les voyages et le tourisme d’affaires. Pour les réunions de travail, les séminaires et événements culturels ou scientifiques, l’infrastructure dispose de 6 salles modulables. Fonctionnelles depuis octobre dernier, les deux belles acquisitions, répondent aux attentes et besoins du tourisme d’affaires, très florissant du côté des Hauts-Plateaux, où l’activité économique bat son plein en «ces temps de crise».

La qualité des prestations est l’autre atout des deux hôtels attirant des dizaines de familles. Lesquelles traversent le boulevard pour aller passer des moments agréables au Park Mall situé à quelques mètres de ces établissements. Ceux-ci se trouvent à quelques kilomètres de l’aéroport du 8 Mai 1945 et de l’autoroute Est-Ouest, ayant fait de Sétif la nouvelle périphérie d’Alger.

Puisque le trajet entre la capitale et l’antique Sitifis, qui s’apprête à lancer un nouveau pôle industriel de plus de 700 hectares, s’effectue en 3 heures. L’on apprend par ailleurs qu’une nouvelle direction régionale du Touring Club d’Algérie (TCA) sera à l’occasion inaugurée, tout comme un gigantesque complexe thermal privé à Hammam Soukhana, chef-lieu de daïra, situé à 45 km au sud-est de Aïn El Fouara…

Kamel Beniaiche