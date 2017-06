Sétif : Graves dérives au CLOA

L’ambiance au sein du Conseil local de l’ordre des architectes (CLOA) de Sétif, regroupant plus de 450 adhérents est délétère. La relation entre l’équipe sortante et la nouvelle élue le 25 mai 2017 en est la cause.

Selon certaines indiscrétions, le président sortant aurait refusé d’effectuer les passations de consignes pouvoirs comme le stipule l’article 67 du règlement intérieur voté le 17 décembre 2016 par le congrès de l’Ordre. L’on apprend par ailleurs que des papiers à entête (A4) ont été pris par l’ancienne équipe ainsi que le cachet du CLOA. Pour dénoncer les pratiques de l’équipe sortante ayant, nous-dit-on, bénéficié d’un consistant plan de charge, de nombreux architectes ont organisé, hier matin un sit-in, devant le siège du CLOA. «Nous tenons à démasquer la magouille de l’ancienne équipe qui a bien profité du CLOA. Pour l’illustration, l’ex-président a bénéficié de 1500 logements AADL, le trésorier et un membre du conseil se sont offert 1700. Sous couvert d’un prête-nom, le secrétaire général du CLOA prend 500 unités. Sur un quota de 7000 unités attribuées à la wilaya, les quatre architectes se sont partagé plus de 50% du programme, pour ne pas dire la grosse part du cadeau. Pour étayer nos propos, les plans de masse (El Watan détient une copie) sont en cours de validation au niveau de la direction de l’urbanisme et de la construction (DUC) de Sétif. En procédant de la sorte, l’équipe sortante est directement responsable de la faillite d’une centaine de bureaux d’études obligés de mettre la clé sous le paillasson. Nous demandons l’intervention des pouvoirs publics pour mettre un terme à cet abus de pouvoir et assainir la situation du CLOA qui n’a jamais vécu de tels dépassements et gravissimes faits», diront non sans colère des participants au mouvement. Ces derniers tiennent à alerter le conseil national.

Kamel Beniaiche