Sétif : Entrée en exploitation de 21 forages

Vingt et un forages seront exploités à partir du mois en cours dans la wilaya de Sétif en vue d’améliorer sensiblement l’alimentation en eau potable dans plusieurs de ses communes, apprend-on auprès du ministère des Ressources en eau.

«Plusieurs communes de la wilaya de Sétif connaîtront très prochainement une amélioration sensible dans l’alimentation en eau potable grâce à la mise en exploitation progressive de 21 forages à partir du mois d’août 2017», indique la même source.

Le débit exploitable prévu est de plus de 50 000 m3/jour au bénéfice d’une population de plus 280 000 habitants, fait savoir le ministère, qui précise que les villes et les localités concernées sont Sétif, El Eulma, Aïn Abessa, Aïn Raoua, Aïn Lahdjer, Aïn Azel, le couloir El Hamma, Boutaleb, Bazar Sakhra, Rmada, Aïn Oulmen, Tiner, Ksar El Abtal, Aïn Arnat, Taya et Bir Haddada. Il s’agira, en premier lieu, de mettre en service 2 forages d’un débit de 20 litres/s chacun dès la première quinzaine du mois d’août, soit un apport supplémentaire de 3456 m3/jour, a expliqué la même source. «Le reste des forages réalisés dans ce programme seront mis en service progressivement dès l’achèvement des travaux de raccordement, d’équipement et d’électrification», a fait savoir le ministère.

Ces forages impacteront positivement le service public de l’eau, notamment par l’amélioration de la fréquence et des plages horaires de distribution, avance-t-il. Selon le ministère, en plus des 21 forages, «cinq nouveaux forages financés dans le cadre du Fonds national de l’eau vont être lancés sous le sceau de l’urgence, pour soulager la situation de l’alimentation en eau potable de la ville de Sétif».