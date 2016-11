Sétif : émeute à Bousselam pour réclamer la mise en service du réseau de gaz naturel

Réagissez

Les habitants de Bousselam en colère.

Des habitants de la commune de Bousselam (nord de Sétif) ont exprimé leur colère, aujourd’hui mardi, suite à l’énorme retard accusé dans la mise en service du réseau d’alimentation de leurs foyers en gaz naturel.





Ce matin, des habitants du village Ain Dokkar, chef-lieu de la commune, ont baissé les rideaux de leurs commerces et fermé le chemin de wilaya 45, reliant cette zone montagneuse aux villes de Sétif et Béjaia. Les jeunes émeutiers, en colère, ont également fermé le siège de l’APC. « Les éléments de la gendarmerie ont tenté d’intervenir mais ils ont renoncé pour éviter des affrontements avec la population », selon des sources locales.



Cet énième report de la mise en service du projet de gaz naturel a été décidé, a-t-on précisé, après que les services de Sonelgaz aient constaté que le réseau n’a pas été réalisé conformément aux normes.



« Cela fait trois ans qu’ils ont fait les raccordements et depuis, on n’a pas cessé d’ajourner la mise en service du gaz, et ce, sous différentes prétextes. La dernière date avancée par les pouvoirs publics pour la mise en service du gaz remonte au 20 août dernier », déplore un habitant de cette région connue pour ses hivers rigoureux.