La fête de l’Aïd a été célébrée dans la joie et la bonne humeur par 420 souscripteurs de logements sociaux participatifs (LSP) de la ville de Sétif. Ainsi, les heureux bénéficiaires ont obtenu les clés de leurs appartements, la veille de l’Aïd, lors d’une cérémonie, présidée par le wali de Sétif, Mohamed Bouderbali.

Convié à inspecter bon nombre de logements réalisés par un promoteur privé, le chef de l’exécutif n’a pas caché sa satisfaction. Il a invité les citoyens à préserver leur cadre de vie et à le protéger. A l’issue de la cérémonie, le premier responsable de la wilaya a bien voulu répondre à nos questions relatives au secteur du logement qui demeure l’une des plus importantes préoccupations du citoyen : «En matière de logement, l’effort des pouvoirs publics est gigantesque.

Pour mesurer l’ampleur d’un tel engagement, je vous invite à visiter le site d’Abid Ali où une nouvelle ville est en construction. Avec un ratio de 4,2 personnes par logement, la wilaya occupe, en matière d’occupation de logement, la première place à l’échelle nationale. Un tel indice est révélateur. Je tiens à rassurer les demandeurs de logements sociaux que les listes de 1000 logements locatifs publics du chef-lieu seront affichées, avant la fin de l’année en cours.

Le même quota englobant diverses formules de logements sera distribué prochainement à El-Eulma». Les problèmes inhérents au VRD (voirie et réseaux divers) et au bidonville de Bordj T’saouar qui a été pourtant éradiqué, n’ont pas été éludés par le chef de l’exécutif: «Pour que les choses soient claires, les commissions qui travaillent sur les dossiers de Chouf Lekdad et Bordj T’saour qui seront rasés et remplacés par des équipements d’utilité publique, travaillent sur la base du recensement de 2011.

Nous avons les moyens pour démasquer les faux demandeurs Retardés par un problème de financement, les VRD de nombreux sites, tels Ouled Saber et Laanacer pour ne citer que ceux-là, sont en voie d’achèvement» précise le wali. À noter que 37055 logements dont 7246 locatifs publics et 3000 sociaux participatifs sont en cours de réalisation. Alors que 10 317 dont 2627 logements ruraux sont voie de lancement à travers les quatre coins de la wilaya où la demande demeure importante.