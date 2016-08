Sétif : Des quartiers sans eau

Réagissez

Des jours durant, de nombreux quartiers du chef-lieu de la wilaya de Sétif sont restés sans une goutte eau. En plus de la canicule et des effets du mois de Ramadhan, des centaines de familles sont obligées de composer avec des robinets à sec.

Une telle situation a mis à rude épreuve aussi bien les nerfs que des porte-monnaie saignés. Ne pouvant vivre sans ce produit vital, les infortunés clients de l’Algérienne des eaux (ADE) sont une nouvelle fois contraints à faire appel aux camions-citernes. En plus des prix pratiqués, ces derniers rechignent à servir les étages supérieurs de bon nombre d’immeubles. Le niet des distributeurs privés, dont les services ne se négocient plus, oblige les citoyens et leurs enfants à recourir au pénible service des jerricans.

«On a beau réclamer, mais nos doléances restent sans suite. On s’explique mal la position de l’ADE qui ne fait rien pour améliorer la situation. Il est navrant de voir que des quartiers, où les citoyens trouvent le moyen d’arroser les trottoirs, sont alimentés normalement alors que d’autres souffrent le martyre», relèvent des citoyens, confrontés chaque été à une pénurie d’eau qui n’en finit plus. Pour connaître la position de l’ADE, pointée du doigt une fois de plus, on a tenté de prendre attache avec le nouveau directeur, en vain.

Contactés, certains travailleurs parlent sous le sceau de l’anonymat, de manigances orchestrées de l’intérieur de l’entreprise. «En perte de vitesse, un ex-syndicaliste, qui a été rappelé à l’ordre, utilise des ficelles d’un temps révolu pour non seulement mettre les bâtons dans les roues de la nouvelle direction et perturber la distribution de l’eau.

A travers de tels coups fourrés, l’individu utilise un tel stratagème pour retrouver les privilèges perdus et forcer la main à la direction pour qu’il soit partie prenante dans les décisions», affirment nos sources. Ne datant pas d’hier, le conflit opposant la direction à ce syndicaliste bénéficiant du «soutien» de certaines parties a, non seulement miné l’ambiance au sein de l’entreprise, mais se répercute sur ses relations avec ses abonnés ne pouvant étancher leur soif.