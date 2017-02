Sétif : Des bus vétustes en circulation

Réagissez

L’environnement de la cité est fortement pollué par des bus en circulation, dont la moyenne d’âge dépasse les 25 ans.

Malgré les dégâts occasionnés par ces engins, les cris de détresse des citoyens et les innombrables écrits de presse, la direction des transports ainsi que les services concernés de la commune de Sétif, font la sourde oreille. «Comme ils disposent de voitures de service, les responsables à différents niveaux ne peuvent pas mesurer le calvaire des usagers des transports en commun. Les autorités, qui ont laissé faire, doivent intervenir, car il y va de la santé et de la vie de personnes malmenées depuis belle lurette.

Ce cauchemar ne disant pas son nom, a trop duré», diront des habitués des lignes 7, 8 et 9 que nous avons empruntées ces derniers jours. En plus de la vétusté, ces engins trahis à plusieurs reprises par des freins défaillants, le manque d’hygiène et les mauvais comportements de certains conducteurs et receveurs n’ayant aucun respect pour une clientèle prise en otage, sont les autres tares à énumérer. L’attitude de certains chauffeurs conduisant avec une cigarette à la main et un gobelet de café à côté, irrite plus d’un.

Connues de tous, de telles pratiques n’offusquent pas les responsables du transport. Il convient de préciser que ces transporteurs d’un autre genre s’adonnent à un jeu périlleux. Pour être les premiers à l’arrêt de bus et faire le plein, les conducteurs mus par le gain vont jusqu’à slalomer entre les voitures. Les automobilistes qui osent s’y opposer reçoivent un chapelet d’insultes s’ils ne sont pas agressés. Ceci dit, la sonnette d’alarme doit pousser les responsables concernés à réformer ces tacots qui n’ont plus raison d’être d’autant plus que la mise en service du tramway avance à grands pas.