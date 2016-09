Réagissez

Les réclamations des abonnés d’AT sont restées...

Installé au centre de la capitale des hauts plateaux, un kiosque multiservices est sans outil de travail, à savoir le téléphone, depuis plus de 50 jours.

Les autres résidents de la rue Haffad Abdelmajid, située à quelques mètres du siège de la wilaya de Sétif, ne sont pas épargnés pas la panne qui perdure sans que cela n’offusque outre mesure les responsables d’un secteur dont les prestations ne sont toujours pas à la hauteur des attentes des clients, lesquels sont obligés de payer rubis sur ongle leurs redevances. En dépit des réclamations et doléances transmises à différents responsables, les abonnés ainsi que le gérant du KMS demeurent hors champ.

Le silence radio des managers d’Algérie télécom de Sétif et de la ministre qui a été elle aussi interpellée, intrigue. Les abonnés qui ne savent pas à quel saint se vouer sont à bout. «Après moult démarches, les équipes dépêchées sur les lieux n’ont fait que constater les dégâts, sans plus. La visite éclaire des techniciens de l’opérateur public n’a pas été suivie par le rétablissement du téléphone, un moyen de communication indispensable pour les commerçants et les habitants de la rue.

En plus de l’incommensurable préjudice moral, le manque à gagner des boutiques est énorme. Nous espérons que la médiatisation du problème va sensibiliser les responsables concernés et mettre un terme à notre désarroi qui n’en finit plus», soulignent non sans amertume des habitants d’une des principales artères de la ville.

Preuve à l’appui, le propriétaire du KMS sommé de payer une facture mensuelle de 8 862,26 dinars alors que le téléphone est en «dérangement», ne va pas par quatre chemins : «Par la faute des services d’Algérie télécom, je suis au chômage technique depuis presque deux mois. Pour se dédouaner, les services précités invoquent, un changement de numéros d’appel. Une telle opération ne peut pas prendre une aussi longue période.

Comme un malheur n’arrive jamais seul, l’opérateur trouve le moyen de facturer des lignes muettes. Je m’explique mal qu’on me demande 8 862,26 dinars pour des lignes non fonctionnelles. Il est inconcevable de facturer des services virtuels». Les services d’Algérie Télécom qui ne sont toujours sur la même longueur que leurs homologues d’Algérie poste à propos des factures de téléphone non distribuées dans bon nombre de quartiers de l’agglomération où le débit de l’internet est inconstant vont-ils prendre leurs responsabilités ?