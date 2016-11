Saisie de plus de 2,5 millions de pétards

Réagissez

Plus de 2,5 millions de pétards de différentes marques ont été récupérés dimanche par les éléments de la gendarmerie de la brigade de Aïn Oulmène, du groupement de la wilaya de Sétif, avons-nous appris du commandement national de ce corps constitué. En patrouille à hauteur du village de Ferikat, les gendarmes ont découvert un véhicule abandonné par son conducteur qui a réussi à prendre la fuite. La fouille du véhicule a permis de saisir à son bord 2 534 400 pétards.

Avisé, le procureur de la République près le tribunal de Aïn Oulmène a ordonné l’ouverture d’une enquête et la remise de la marchandise à la recette des Douanes de la même commune. La même journée, les éléments de la gendarmerie de la brigade de recherches d’El Eulma (Sétif) ont interpellé, ajoute la même source, lors d’une patrouille à la cité de Dubaï de cette ville, une personne en possession de 25 788 pétards. Le procureur de la République près le tribunal d’El Eulma a ordonné l’ouverture d’une enquête et la mise en liberté du mis en cause après audition.