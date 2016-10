Récupération de trois fusils et cinq kilos de pulvérin

Réagissez

Trois fusils de chasse et cinq kilos de pulvérin ont été saisis, jeudi, par les éléments de la gendarmerie de la compagnie territoriale de Aïn Azel, relevant du groupement territorial de la wilaya de Sétif, avons-nous appris du commandement de ce corps constitué. Agissant sur renseignement, les gendarmes ont interpellé lors d’un service de police de la route exécuté sur la RN5, reliant les wilayas de Sétif à Batna, deux personnes à bord d’un véhicule. La fouille de ce moyen de transport a permis aux services de sécurité la découverte en leur possession d’un fusil de chasse de fabrication artisanale et trois kilogrammes de pulvérin, détenus illégalement. Poursuivant les investigations et en vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes enquêteurs ont saisi la même journée dans les domiciles des mis en cause, deux autres fusils de chasse et deux kilogrammes de pulvérin. Une enquête a été ouverte par les gendarmes de la brigade de Aïn Lahdjar, territorialement compétente.