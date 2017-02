Réagissez

Spécialisée dans la collecte et la transformation des déchets, l’entreprise publique Ecoset travaille depuis un certain temps pour la réalisation de la première usine de tri sélectif en Algérie.

De la taille d’un complexe industriel, cette usine sera en principe réalisée avec un groupe qatari. Le directeur général, Messaoud Smati, a bien voulu nous parler de ce projet et des autres actions de partenariat. «Confiée à un expert, l’étude technico-commerciale est presque terminée. Il reste à finaliser le volet inhérent à la caractérisation des déchets», souligne en préambule notre interlocuteur. «Le partenaire qatari (Promer-Qatar) voudrait entamer son partenariat en Algérie par une première expérience à Sétif.

Dotée initialement d’un capital de 15 millions de dollars, l’usine devant traiter quotidiennement 500 tonnes (déchets ménagers générés par les villes de Sétif et El-Eulma) est une excellente opportunité. En plus de la création de 100 emplois directs, nous allons bénéficier du transfert de technologie, éviter par là même la construction de nouveaux casiers et moderniser le traitement des déchets. Avec ces nouvelles techniques, on devrait transformer les déchets organiques en produits bio-fertilisants, c’est-à-dire en engrais naturels», enchaîne M. Smati, qui a tenu à revenir sur la mission effectuée en novembre dernier à Lyon (France).

«Le déplacement de Lyon, liée à Sétif par un partenariat, rentre dans le cadre du programme de modernisation de notre outil de travail. Intéressé par un accompagnement technique dans le tri par voie optique, qui consiste à traiter mécaniquement chaque fraction des produits recyclables, on a non seulement visité bon nombre de sites de dépollution, mais noué des contacts avec des entreprises du domaine. L’implication directe du consul général à Lyon, Abdelmalek Serrai, nous a été d’un grand concours.

Elle nous a, en outre, permis de visiter un centre d’incinération de déchets organiques par voie énergétique qui nous intéresse aussi. Le traitement des bouteilles en verre fait partie de nos projets futurs», a détaillé notre interlocuteur. Soulignons, par ailleurs, qu’Ecoset collectant mensuellement 150 tonnes de papiers est, en matière de récupération de la matière précitée, la première EPIC à l’échelle nationale, et l’un des nombreux fournisseurs locaux de matières premières de Tonic.

Il convient de préciser que 500 tonnes, soit 12,5 millions de bouteilles en plastique (PET), ont été collectés par l’entreprise précitée en 2016. Travaillant avec des camions dotés de GPS, l’EPIC qui se charge, en outre, du ramassage des déchets de 17 secteurs sur les 34 que compte la ville de Sétif, va, en ce début d’année, étendre son champ d’action à El-Eulma, où elle prendra en charge 4 grands secteurs sur les 12 que compte la cité commerciale.