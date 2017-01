Positionnement des 500 bénéficiaires de logements sociaux

Réagissez

Après une longue attente, c’est le dénouement pour les 500 bénéficiaires des logements sociaux de la commune d’El-Eulma, suite à l’opération d’identification du lieu de résidence et de l’étage de leur logement.

L’opération a été organisée dimanche matin au centre Djilani Embarek, en présence du chef de la daïra, du président de l’APC, du directeur de l’OPGI et des postulants. Cette opération de tirage au sort concernant les bénéficiaires des années 2014 et 2015, s’est caractérisée par la transparence et la bonne organisation. Il convient de noter que parmi les postulants, on relève 191 bénéficiaires des 400 logements du même type de l’année 2014, ayant bénéficié d’un transfert de la cité Sonatrach vers la cité Sakhri, à l’issue d’une opération similaire en raison d’un retard considérable accusé dans les aménagements urbains et les commodités de base.

Les bénéficiaires restants ont préféré tempérer et attendre la finition des VRD (voirie et réseaux divers) pour prendre possession de leur logement au même endroit. A cela on a ajouté 19 bénéficiaires parmi les victimes du terrorisme, 6 agents de l’OPGI chargés du gardiennage et de la conciergerie, ainsi que 19 autres personnes malades, âgées et handicapées disposant toutes de dossiers justifiant leur état de santé. Ces derniers sont, selon le chef de la daïra, exemptés du tirage au sort et bénéficient directement d’un logement au rez-de-chaussée et au premier étage. Finalement, ce sont 406 postulants seulement qui ont pris part à cette opération. A l’issue de cette rencontre, le directeur de l’OPGI a demandé aux postulants de s’acquitter de la somme de près de 80 000 DA, représentant le loyer ainsi que les charges connexes auprès de ses services. S’agissant de la date de remise des clés, le chef de la daïra, sans fixer de date, a laissé entendre qu’elle pourrait intervenir dans les prochains jours. Il convient de rappeler que ces 500 logements font partie du programme des 3600 logements sociaux dont a bénéficié la commune d’El-Eulma.