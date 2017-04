Plusieurs inaugurations en vue

Réagissez

le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectuera prochainement une visite officielle à Sétif.

Le déplacement est programmé, d’après une source sûre, avant les élections législatives du 4 mai prochain. Rentrant dans le cadre de la campagne électorale, la virée sétifienne de Sellal sera chargée. Un important projet de programme a été établi par les autorités locales. D’après nos sources, l’inauguration officielle de la 2e ligne de production de la Société des ciments de Aïn Kebira portant ses capacités de production à plus de 3 millions de tonnes/an, de l’ensemble hôtelier Ibis-Novotel, du Centre culturel islamique, de 6000 places pédagogiques de l’université Sétif 2 (Docteur Lamine Debaghine), ainsi que le nouveau marché de gros de fruits et légumes, sont les points du déplacement. La remise des clés de plus de 2500 logements de différents segments est inscrite dans l’agenda de Sellal, qui visitera le chantier du tramway, dont les essais techniques sont annoncés pour demain.

L’inauguration de nombreux complexes industriels du privé, principal créateur d’emplois et de richesse de la région, occupe une place dans la feuille de route. La pénétrante Djendjen-El Eulma ne sera pas éludée. Le dossier de la zone industrielle de Ouled Saber, s’étendant sur 700 hectares, est inscrit au programme.

D’autant plus que le cahier des charges promis par le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, pour le mois de mars dernier se fait désirer, au grand dam des dizaines d’opérateurs économiques mis dans l’expectative. La rencontre avec la société sera l’un des clous de la visite de Sellal, devant tout faire pour inciter la majorité silencieuse à aller voter. Le Premier ministre, qui avait promis bon nombre de projets, lors de sa visite d’octobre 2013, devrait, non seulement s’expliquer sur les nombreuses opérations en rade, mais éviter la langue de bois, qui a fait son temps. D’autant que les questions du gel du projet du complexe sportif de 50 000 places, sabordé par des petits bureaucrates, faisant du surplace, et l’extension de l’aérogare pour laquelle une enveloppe de 200 millions de dinars a été dégagée, seront, à l’instar du squelettique quota du programme AADL octroyé dernièrement à la wilaya, remises sur la table.