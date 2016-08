Ouverture de l’aéroport début août

Réagissez

Les usagers de l’aéroport 8 Mai 1945 de Sétif attendent avec impatience la reprise du trafic. Tancés par les navettes, les habitués des lieux, notamment les membres de la communauté vivant à l’étranger, sont à l’affût de la moindre bonne information.

«Quoi de neuf ? Le trafic reprendra–t-il avant la fin de la saison estivale ? La programmation des gros porteurs est-elle prévue ? L’ouverture de nouvelles lignes sera-t-elle actualisée ?», s’interrogent de nombreux citoyens prenant quotidiennement contact avec El Watan, ayant appris que la réouverture de l’aéroport de Sétif a fait l’objet d’une réunion, tenue le mercredi 20 juillet, au niveau de la direction de l’aviation civile (DAC) du ministère des Transports et des Travaux publics. Les différents services, ainsi que les compagnies aériennes concernés, ont été conviés à la rencontre.

L’entreprise chargée du renforcement de la piste sur une longueur de 2500 mètres a pris part à la rencontre. Celle-ci a été, nous dit-on, marquée par l’absence de la compagnie nationale Air Algérie, qui était aux abonnés absents. Contrairement aux autres intervenants (ENNA, EGSA, Aigle Azur, Atlas Atlantique Airlines et Tassili Airlines), la compagnie nationale n’a pas jugé utile d’envoyer un représentant. En dépit de cette défection, le point inscrit à l’ordre du jour a été débattu par les présents. Lesquels se sont quittés sans fixer une date précise pour la réouverture. Néanmoins, les directives de la tutelle et la réalité du terrain, où l’homologation de la piste a été effectuée le 20 juillet dernier par le Contrôle technique des travaux publics (CTTP), sont d’un autre avis. Selon les informations communiquées par une source suivant de près le dossier qui continue à faire couler beaucoup d’encre, la reprise du trafic à l’aéroport de Sétif se fera entre le 1er et 15 août prochain.

D’après notre contact, le ministre des Transports et des Travaux publics, Boudjemaâ Talaï insiste pour une reprise rapide du trafic à Sétif, rien que pour atténuer la pression exercée depuis des mois sur l’aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine. D’après la même source, qui tient à garder l’anonymat, le vol d’essai devant donner le feu vert à la reprise de l’activité au 8 Mai 1945, aura lieu le 2 ou le 3 août prochain. Les structures d’accueil de l’infrastructure fermée depuis presque 4 mois n'ont, apparemment, fait l’objet d’aucun lifting. Les gestionnaires de l’espace, qui attendent le dénouement des dossiers de l’ILS et de la nouvelle aérogare, vont-ils prendre le taureau par les cornes ?