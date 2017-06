Orage sur la ville

Réagissez





Une forte averse orageuse, survenue mardi vers 18h, a transformé la majeure partie des artères de la ville d’El Eulma en mare d’eau. Deux heures ont suffi pour semer la panique parmi les automobilistes et les piétons, qui ne savaient plus quoi faire pour circuler.

Les eaux débordaient au fur des minutes en raison des avaloirs bouchés par des déchets solides et des ordures ménagères envahissantes.

Au niveau de la maternité de la ville, la route a été totalement submergée par des eaux en furie, obligeant les automobilistes et les habitants de la cité des 400 Logements à rebrousser chemin. La même scène s’est produite en face du lycée Chihab. Là aussi les eaux se sont accumulées faute de déversement à l’égout.

Le même scénario a été constaté à travers les autres artères de la ville, où beaucoup de choses restent à faire en matière d’entretien des avaloirs. Heureusement sans faire de victimes ni de dégâts matériels importants, hormis beaucoup de désagréments et de mécontentement des citoyens. Ces derniers montrent du doigt les services de la commune, dont la responsabilité est évidente dans cette situation qui aurait pu avoir de graves conséquences. Les gens à El Eulma gardent en mémoire le drame survenu à la cité de l’Abattoir durant les années 1980. Cet orage qui a mis à nu les tares d’une gestion hasardeuse interpelle les autorités de la ville pour rectifier le tir.