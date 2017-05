Omar-Mokhtar Chaâlal, une année déjà

Réagissez

Ecrivain, poète, homme de théâtre et citoyen engagé, Omar-Mokhtar Chaâlal, dit «le Tigre», repose, depuis le 14 mai 2016, au cimetière de Sidi Haider. Sans contrepartie aucune, l’enfant de Sétif, qui fut un homme de conviction, a été loyal, correct et droit.

Homme de lettres, le défunt a consacré les plus belles années de sa vie à la culture et à la défense de l’enfance en difficulté. Pour l’illustration, il a écrit pour le théâtre El Aalem Methaouel. Il est en outre l’auteur du recueil de poèmes Le proscrit (Editions Barzakh Alger 2000), deux livres-témoignages : le premier, Kateb Yacine, l’homme libre (Editions Casbah Alger 2003), le deuxième, Aux sources de Novembre, en collaboration avec le réalisateur du documentaire, Djelloul Haya (Editions Apic Alger 2013). Le Fugitif, roman (Editions Casbah Alger 2006), Talghouda, roman (Ed. Casbah mars 2009), L’entente au cœur (Editions Casbah, Alger 2016) sont les autres belles œuvres du «Tigre», à l’origine du film documentaire en collaboration avec Fateh Ayadi : Yacine l’homme des certitudes, poète des opprimés. Défenseur invétéré de la mémoire,

Omar, qui projetait de lancer le 2e tome de Talghouda, et l’écriture de l’histoire de ces tirailleurs algériens enterrés dans le cimetière de Sarrebruck, en Allemagne, morts après la Première Guerre mondiale et dont la disparition reste toujours une énigme, n’a pu concrétiser ces grands projets. Né le 13 février 1946 à Sétif, soit quelques mois après les massacres du 8 Mai 1945, Omar, qui a grandi au sein d’une famille modeste, s’est très vite senti concerné par la lutte de son peuple. A l’âge de quatorze ans, il se fait remarquer en volant l’arme d’un soldat français. A l’indépendance, il enseigna à l’école Amardjia Abbas de Aïn Fouara (ex-école laïque Roger Vetillard). Il menait parallèlement une vie de militant au sein de l’ORP/PAGS. Après le 19 juin 1965, date du coup d’Etat, il dut fuir vers la capitale où commença sa vie de clandestin. Un rendez-vous qui marqua sa vie d’homme de lettres, d’écrivain et d’homme tout court, c’est sa rencontre avec Kateb Yacine, qui partagea étroitement sa vie. Il deviendra un ami très proche de la famille. Il dirigea par la suite un centre dédié à l’enfance en détresse, le centre Ho-Chi-Minh, à Sidi-Ferruch, et c’est lors d’un voyage de formation, en Tchécoslovaquie, à l’époque, qu’il fut arrêté à l’aéroport d’Alger et incarcéré à El Harrach. Transféré à la prison de Sétif, il y passa plusieurs mois, et c’est en septembre 1970 qu’il fut enfin libéré. Après un retour très rapide sur Alger, les autorités décidèrent de le mettre en résidence surveillée à Annaba. En juillet 1971, il fut muté à Sétif et on lui confia la direction du centre de formation professionnelle de Bel Air jusqu’en 1981. Il dirigea pendant quelque temps l’Institut de formation professionnelle de Aïn Tébinet et par la suite la Maison de la culture de Sétif, qui ne doit pas mettre entre parenthèses l’engagement et le dévouement de Omar Chaâlal, un de ses meilleurs fils.