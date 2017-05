Mise en service des feux tricolores

Réagissez

Après une longue attente et moult tergiversations, les feux tricolores de la ville d’El Eulma ont été mis en service au grand soulagement des usagers de la route. Cet important projet d’un montant de 60 millions de dinars a été réalisé par une entreprise spécialisée privée. Selon le vice-président de l’APC, chargé des affaires techniques, ce projet portera dans un premier temps sur 10 stations réparties au niveau des points les plus sensibles de la cité, avant son extension à l’ensemble de la ville. Il convient de souligner que l’agglomération fait face depuis des années à un grand problème de circulation, notamment durant la matinée et l’après-midi, où il est quasiment impossible de circuler.

Les embouteillages et les encombrements sont devenus un véritable cauchemar pour les usagers. A cela, il faut aussi ajouter l’état désastreux des routes et le manque flagrant de lieux de stationnement. Ce qui ne fait qu’aggraver encore la situation d’une cité congestionnée par l’empiètement des lieux de passage et les trottoirs par le commerce de bazar et de l’informel.