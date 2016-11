Malaise au CAC …

Réagissez

L’ambiance au centre anticancer de Sétif est délétère. Les relations au sein du corps médical sont presque rompues. Une telle situation influe négativement sur la prise en charge des malades lourds.

Ouvert en septembre 2013, le service d’oncologie médicale de la structure précitée est ébranlé par moult problèmes. Preuves à l’appui, des médecins parlent de harcèlement moral et d’abus d’autorité. L’éviction en mai 2016 du Pr Dib, remplacé par une maître-assistante, a été, pour nombre de praticiens, la goutte de trop.

Le manque de malades, les ponctions arbitraires sur salaire, l’ouverture illégale du courrier personnel, le non-respect de l’intimité des malades, la répartition inéquitable des bureaux et des logements de fonction et beaucoup d’autres sujets sont consignés dans des rapports ne prêtant à aucune équivoque. N’ayant pas obtenu de réponses aux doléances adressées au ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, des spécialistes, qui en ont gros sur le cœur, l’interpellent par voie de presse : «Le départ du professeur a fait très mal aux résidents et maîtres-assistants. Ces derniers sont obligés de se déplacer chaque semaine à Constantine pour leur formation et assurer des cours. Cette maldonne se répercute sur le fonctionnement du service et la situation des malades devant composer avec une aléatoire prise en charge. Depuis l’installation du nouveau médecin-chef, des praticiens se retrouvent devant le manque de recrutement des malades.

Ce problème bloque des thèses (maîtres-assistants) et retarde la formation des résidents. Pis encore, des praticiens se retrouvent parfois avec des consultations vides.» Nos interlocuteurs, dépités, ajoutent : «Pour on ne sait quelles raisons, on nous interdit de consulter le registre des nouveaux malades. Lequel est géré par un médecin généraliste. On n’a pas, en outre, le droit de prendre en charge un nouveau patient, même dans le cadre de l’urgence. Ces faux problèmes nous obligent à reléguer au second plan le cancéreux, le premier à payer les frais de ce marasme.» Non sans forte émotion, les protestataires révèlent que des résidents sont affectés avec des assistants de santé publique, alors qu’une maître-assistante n’est épaulée par aucun résident. L’abus de pouvoir va jusqu’à priver des praticiens du CAC de Sétif de leur fiche de paie et et de leur attestation de travail. Pour nos interlocuteurs, qui ne manquent pas d’arguments, ce tableau n’est que la partie émergée de l’iceberg. Pour connaître l’autre son de cloche, nous avons essayé de joindre le médecin chef, en vain…