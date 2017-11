Les salles de sport «squattées»

Réagissez

Du côté de la capitale des Hauts-Plateaux, l’activité sportive de performance et de masse observe un «temps mort».

Les salles omnisports du complexe du 8 Mai 1945 et de la cité des 1006 Logements, fiefs de nombreuses formations des sports collectifs (basket, volley et handball) sont contraintes de subir un congé «sabbatique», au grand dam des compétiteurs de Sétif ne trouvant aucun lieu où s’entraîner et préparer leurs compétitions. Il convient de souligner que les espaces précités ne sont pas fermés à cause de travaux. Réalisées exclusivement pour la pratique sportive, les deux structures ont été transformées en tribunes politiques. Par le bon vouloir des décideurs, les infrastructures en question sont donc des théâtres de meetings, où les orateurs ne se sont jamais rendus à l’évidence que le mal fait à des centaines de jeunes privés de leur espace.

Une telle situation ne date pas d’aujourd’hui. Elle empoisonne l’existence à des centaines de sportifs qui ne savent pas à quel saint se vouer. «En plus d’une situation financière catastrophique, on nous prive de notre espace. Au lieu de programmer ces réunions à la Maison de la culture, qui se prête plus ou moins à une telle activité, on réquisitionne et on ferme les salles de sports, où l’on installe tout un cirque. Pour l’installation et le démantèlement du ‘‘décor’’ payé par le contribuable, il faut compter au moins un mois. Avisés et sensibilisés pourtant, les responsables concernés n’ont jamais pensé au tort fait aux compétiteurs mis au chômage technique.

Mieux encore, notre désarroi n’inquiète personne. Intervenant en pleine saison, cette coupure aura des répercussions négatives sur notre parcours en championnat.

Le travail et les sacrifices consentis tombent à l’eau. Trouvez-vous normal que des compétiteurs n’aient pas où s’entraîner ? De quel droit ces politiques utilisent une enceinte sportive pour diffuser des messages partisans ? Le moment est venu pour mettre un terme à une pratique antidémocratique», tonnent des sportifs «priés» d’attendre la fin de la campagne électorale pour pouvoir occuper des salles «lézardées», notamment celle du 8 Mai 1945, dont le toit s’apparente à un tamis. Programmée il y a un certain temps, sa réparation a été renvoyée aux calendes grecques.