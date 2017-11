Réagissez

Les adeptes de «l’ordre établi» remportent la mise à Sétif. Avec 27 sièges sur les 55 que compte l’Assemblée populaire de wilaya (APW), le FLN va «diriger » en maître absolu l’APW.

Les 19 voix du RND et les 9 du MSP, ce dernier revient en force, ne pèseront pas lourd face à l’hégémonie de l’ex- parti unique qui n’a pas été délogé, en fin de compte. Ce dernier aura une nouvelle fois toute la latitude et la «liberté» pour manœuvrer. Néanmoins, la nouvelle configuration de la prochaine APW de l’une des plus importantes wilayas du pays ne plaide pas en faveur de la démocratie et de sa sève, le débat contradictoire. La mouture de ladite assemblée inquiète de nombreux Sétifiens, qui ne cachent pas leur déprime ni leur scepticisme : «Le moule de l’APW version FLN trouvant comme par magie les ressources pour remporter des matches biaisés n’augure rien de bon. Pour cinq ans encore, nous sommes contraints de composer avec les béni-oui-oui.

Ce n’est pas avec cette configuration que la wilaya va sortir aussi facilement de l’auberge. Il faut l’avouer, l’abstention a joué en faveur de l’imposture. Tant pis pour nos problèmes qui devront, cinq ans durant, garnir les tiroirs et placards de nos ‘‘élus’’ devant une fois de plus trouver l’astuce pour passer sous silence les besoins et attentes d’une aussi grande région mal défendue», clament de nombreux Sétifiens qui croisent les doigts. Concernant les Assemblées populaires communales (APC), le RND, qui dirigeait durant la précédente mandature 21 communes, est le plus grand perdant dans l’affaire. N’ayant pas réussi à récupérer les municipalités du chef-lieu et d’El Eulma qui demeurent dans le giron de l’ex-parti unique, s’adjugeant par la même 23 APC des 60 communes de la wilaya de Sétif, la formation d’Ahmed Ouyahia perd 5 fiefs (Bougaa, Ain Arnat, pour ne citer que ces deux chefs-lieux de daïra), reprend tout de même Ain El Kebira et Ain Oulmene, deux importantes agglomérations.

A Beni Ouartilane, le FFS passe le témoin au FLN. La formation de Hocine Aït Ahmed qui chapeautait 3 assemblées, fait dans la substitution, puisqu’elle va une fois de plus prendre les commandes de trois municipalités du nord de la wilaya, où l’on constate un important redéploiement de l’ex- parti unique …