Les lycées paralysés à Sétif

La fronde de centaines de lycéens de terminale des établissements du chef-lieu de la wilaya de Sétif s’est poursuivie hier. Le nouveau planning des examens, établi dernièrement par le ministère de l’Education nationale, est à l’origine de la protestation paralysant presque la totalité des lycées de l’agglomération, où élèves et parents demeurent dans l’expectative. «Avec cette approche réalisée à la va-vite, le ministère veut faire de nous des cobayes. N’ayant pas pris en considération la période de jeûne et l’état psychologique de l’élève, les initiateurs du calendrier nous obligent à passer trois épreuves en une journée.

La compression des horaires des épreuves n’a pas été étudiée comme il se doit. Trouvez-vous normal que la durée de l’épreuve de philo soit presque identique que celle des sciences ? Au lieu d’expliquer et d’envoyer des sujets-types, le ministère fait dans la politique de fuite en avant. Les responsables, qui ont attendu presque la fin du premier trimestre pour balancer ces mesures, doivent pour une fois prêter l’oreille. Tout le monde est pour l’austérité, mais pas à sens unique», révèlent, non sans colère, des élèves désemparés. «Les interminables grèves des enseignants devant penser à l’intérêt des élèves, dont certains d’entre eux sont leurs propres enfants, nous pénalisent. Au lieu de continuer à pondre des textes d’en haut, il faudrait penser à consulter et écouter les principaux acteurs et non les autoproclamés représentants des parents», soulignent des parents inquiets, d’autant plus que la contestation des élèves prend de l’ampleur.