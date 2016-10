Les commerçants s’impatientent

Réagissez

Implanté à Aïn Sfiha, un quartier de la périphérie sud de la ville de Sétif, le nouveau marché de gros de fruits et légumes qui devait ouvrir partiellement ses portes au mois de juin dernier, n’est toujours pas fonctionnel, au grand dam des grossistes.

«Il est vrai que le projet prend forme, mais les engagements des responsables qui ont promis d’ouvrir une partie du marché devant prendre le relais de l’ancien n’ont pas été tenus. La vétusté et l’exiguïté de l’actuel marché, ne répondant plus aux attentes des commerçants et de leurs clients, accentuent les difficultés de la corporation, qui demande l’intervention des autorités locales.

Ces dernières sont plus que jamais interpellées pour s’impliquer un peu plus afin de pousser l’entreprise réalisatrice à accélérer la cadence des travaux, d’autant plus que les délais de réalisation de 24 mois sont dépassés. Nous espérons que les travaux qui ont été lancés en juin 2014 ne vont pas s’éterniser», soulignent de nombreux commerçants.

«La mise en exploitation de ce gigantesque marché, qui permettra de créer pas moins de 2500 postes d’emploi directs, aura sans nul doute des incidences économiques importantes sur, non seulement le volume des approvisionnements, mais se répercutera positivement sur le niveau des prix des produits», précisent nos interlocuteurs dans l’attente d’une réaction des responsables concernés.

Il convient de souligner que le nouveau marché, s’étendant sur 30 hectares, comportera 242 carreaux (70 de 100 m2, 48 de 75 m2 et 124 de 50 m2). D’un coût global de 2,24 milliards de dinars, l’espace dispose d’une capacité de transit annuelle de 600 000 tonnes de fruits et légumes.

Selon la fiche technique, le projet, dont le taux d’avancement dépasse les 65%, compte six hangars, un parking, un bureau de poste, les antennes d’une banque et d’une compagnie d’assurances, 10 boutiques multiservices, des restaurants, des cafétérias et d’autres équipements d’un grand apport pour les 7000 personnes qui devront transiter quotidiennement par les lieux.