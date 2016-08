Le service biométrique fonctionnel

Réagissez

Le dépôt et le retrait des passeports biométriques font une nouvelle fois partie des prérogatives de la commune.

Le citoyen a désormais l’embarras du choix. Ainsi, la commune du chef-lieu de wilaya qui avait ouvert le premier service le 31 juillet dernier vient de traiter 110 dossiers de demandeurs. Lesquels ne sont plus astreints à un quelconque rendez-vous.

La mise en place d’un tel service va considérablement réduire le traitement et la délivrance du document de voyage dans un délai ne dépassant généralement plus les huit jours. Les sièges des daïras qui ne désemplissaient pas vont le moins qu’on puisse dire respirer un peu. Néanmoins, de nombreux demandeurs prennent tout de même le temps pour retirer le document en question. L’on apprend de la bouche même du chef de daïra de Sétif que pas moins de 400 passeports ne sont toujours pas retirés par leurs titulaires.