Inauguré le 4 février 2016, le Park Mall de la capitale des hauts plateaux fête aujourd’hui son premier anniversaire.

Pour célébrer comme il se doit l’événement, un riche programme a été concocté par les managers de plus grand Mall du pays. Les résultats réalisés pour cette première année comble de bonheur les patrons et les équipes de Prombati, propriétaire des lieux. Tablant sur 6 millions de visiteurs avec une moyenne de 16000visteurs jours , les gestionnaires et les différents intervenants de l’espace qui a bousculé les habitudes de la cité où les plaques d’immatriculation des 48 wilayas stationnent au niveau du parking pouvant recevoir 1400 véhicules , bouclent l’exercice avec 9 millions de visiteurs dont plus de 25% , des acheteurs de l’une des 90 enseignes et de l’hypermarché UNO, l’une des principales locomotives du Mall.

Tournant avec 1500 postes de travail directs et autant de postes indirects, le centre qui a fait le plein au mois d’Aout avec plus 950 000 visiteurs, a accueilli, le 31 décembre dernier plus de 61000 visiteurs. Répondant aux attentes de ses invités venant des quatre coins du pays et même de Tunisie, le Park est à la fois, un centre commercial, de loisir, de détente, et d’affaires. Il est le lieu de prédilection des familles et des jeunes accros de Bowling, de Billard, de Playstation et de Laser Games (l’unique en Algérie), de patinage sur glace et des manèges de dernière génération. Décidés à maintenir la bonne cadence, les managers de l’infrastructure qui a aussi attiré bon nombre de diplomates, ciblent pour la 2e année les 10 millions de visiteurs.

Pour atteindre un tel objectif, ils comptent non seulement sur les apports du business centre, de l’hôtel Mariott et de la salle de conférences devant être opérationnels avant la fin du premier semestre de l’année en cours , mais sur les nouvelles activités : « la confiance des visteurs que nous remercions nous pousse à innover et améliorer davantage nos prestations. Pour l’année 2017, de nombreuses activités seront lancées. Je citerai à titre d’exemples, le Voice Mall, le peintre et l’humoriste Mall. Le Cuisito (atelier de lecture pour enfants) est au programme » dira non sans fierté, le responsable du marketing Amar Kedia. Le directeur général du Prombati, Malik Khenfri va plus loin : « le Park Mall est aussi un espace d’art et de culture. Pour permettre à des artistes de Sétif et des différentes régions du pays de s’approcher du grand public, une galerie d’art sera installée. Une libraire devant abriter des cafés littéraires est en vue » …