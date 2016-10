Le nouveau wali sur le terrain

Réagissez

Mesurant l’ampleur de la mission qui l’attend à Sétif, où de nombreux chantiers, et pas des moindres, marquent le pas, le nouveau wali, Nacer Maskri, est entré dans le vif du sujet, sans préambule.

Après avoir commémoré les événements du 17 Octobre1961, il descend sur le terrain et inspecte les travaux du tramway, lesquels avancent plus ou moins bien. Contrairement aux informations ayant fait état dernièrement du départ massif de 300 travailleurs, «les travaux de l’avenue du 8 Mai 1945 ont observé dernièrement un arrêt. L’arrivage tardif du tapis anti-vibratile qu’on dépose avant la plateforme en est la cause. L’histoire du départ des travailleurs turcs est une pure invention. Les documents et les déclarations CNAS attestent mes dires», souligne Salaheddine Benabid, le chef du projet d’un coût de 290 millions de dinars, sans le matériel roulant.

Lors de la visite du tracé et des structures de maintenance, le wali a exhorté les responsables à renforcer le chantier du centre-ville et à lancer en parallèle les opérations relatives à l’aménagement urbain rien que pour améliorer le cadre de vie du citoyen. Notons par ailleurs que la wilaya de Sétif a fortement ressenti le gel de bon nombre de projets, lesquels n’ont pas été bien gérés par des «fonctionnaires» mûs uniquement par leur carrière professionnelle.

La région, où la consommation des crédits demeure en dessous des attentes et des espérances, attend beaucoup de Nacer Maskri, qui va peut être mettre le doigt sur l’interminable projet de la double voie ferrée Sétif-El Gourzi sur 118 km, dont l’ordre de service (ODS) date du 13 novembre 2006, et la réhabilitation du lycée Mohamed Kerouani qui n’en finit plus. Il sera aussi interpellé à propos de la nouvelle aérogare de l’aéroport, des grands transferts d’eau, de l’ancien hôpital Mère-enfant du CHU, des plans d’occupation de sol (POS) où on a «oublié» des équipements d’utilité publique, des gares routières et de la méga-zone industrielle de 740 hectares. ainsi que beaucoup d’autres projets, mis en rade.