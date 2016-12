Le monoxyde de carbone fait une victime

Réagissez

Une jeune femme de 29 ans, mère de deux enfants, a été retrouvée sans vie dans sa salle de bain, hier soir vers 20h par ses proches. La victime est décédée, selon sa famille, suite à une asphyxie provoquée par l’inhalation de monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain dans une douche non aérée. Le corps de la victime a été transporté à l’hôpital Saroub El Khatir d’El-Eulma par la Protection civile pour les besoins d’usage.

Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les causes exactes de ce décès. Le manque d’aération, la défectuosité des cheminées des immeubles et la mauvaise qualité des appareils de chauffage sont les principales causes des décès par le monoxyde de carbone. En dépit des innombrables campagnes de sensibilisation sur ces risques, lancées par Sonelgaz, ce gaz incolore et inodore continue de faire des victimes à chaque saison froide.