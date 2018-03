Le cours international du diabète fête ses 15 ans

Réagissez

Lancé en 2003 par le professeur Rachid Malek, chef de service de médecine interne du CHU de Sétif, le cours de la formation médicale, fête cette année son 15e anniversaire.

Comme à l’accoutumée, la nouvelle session aura lieu du 23 au 29 mars courant au niveau de l’Institut national supérieur de formation paramédicale de la capitale des Hauts-Plateaux. Dans sa première mouture, le cours est de dimension régionale.

La formation visant l’amélioration et l’uniformisation de la prise en charge du diabétique, ainsi que l’actualisation des connaissances sur le diabète et ses complications, dépasse quelquefois le cadre de la région est du pays.

L’impact du cours, dont l’encadrement est assuré par des médecins spécialistes en médecine interne, pédiatrie, pneumo-phtisiologie, néphrologie, anesthésie-réanimation de nombreux centres hospitalo-universitaires du pays, et aussi par des experts français, dépassera par la suite les frontières nationales. Ainsi, de nombreux médecins généralistes de pays africains et arabes participent chaque année au cours. Notons que la formation se déroule sous forme de conférences et d’ateliers.

Les différentes communications sont en rapport avec le diabète, son actualité, ses relations avec les autres pathologies, ses complications, l’éducation thérapeutique et aussi le diabète gestationnel, ou encore chez l’enfant. Des ateliers pratiques sont mis en place. Ils portent sur le diagnostic du diabète, sa classification, l’auto-surveillance, le suivi des complications, les examens chez le diabétique, le bilan infectieux, le diagnostic et le suivi du diabète gestationnel, la prévention des lésions du pied diabétique. Les facteurs de risque, la conduite pratique devant un diabétique déséquilibré, sont les autres points abordés en ateliers, espace devant permettre au médecin généraliste de mettre en pratique les nouvelles connaissances.

Comme le nombre de diabétiques est en nette hausse, le dépistage ainsi que la prise en charge thérapeutique deviennent donc une nécessité inéluctable.