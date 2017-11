Le chantier du tramway est en « phase avancée»

Réagissez

Le chantier des travaux du tramway de Sétif entame une «phase avancée», a indiqué jeudi le directeur de ce projet, Salah Eddine Ben Abid. S’exprimant en marge du lancement des essais techniques des rails, des câbles électriques et du contrôle de la circulation, le même responsable a déclaré que «le taux d’avancement de ce projet a atteint 80 %». Il a également assuré que le chantier de la pose des rails a été parachevé à 100%, affirmant le tramway de la ville des Hauts plateaux sera mis en service dans les délais impartis, «au premier semestre de l’année 2018». D’un itinéraire de 15,2 km, ce moyen de transport, qui servira de jonction express entre les côtés Est et Ouest du chef-lieu de wilaya, passera par 27 stations, dont celle du centre-ville de Sétif. Inscrit dans le cadre de l’amélioration des services du transport urbain public, ce projet, devra dynamiser le plan de circulation dans la ville de Sétif, et «relooker» la cité avec notamment les aménagements urbains réalisés tout au long de la ligne du tramway, a-t-on observé.