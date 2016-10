La zone industrielle d’El Eulma à vau-l’eau

Réagissez

Pôle économique et industriel de premier plan, en pleine expansion, la ville d’El Eulma fait face à divers problèmes.

D’autant plus que son développement s’est fait rapidement, et le plus souvent dans le désordre, ce qui a évidemment engendré de graves lacunes ainsi que de nombreuses carences dont certaines se retrouvent aujourd’hui au niveau de la zone industrielle, où activent et produisent des centaines d’opérateurs économiques confrontés à moult obstacles. En effet, en dépit de son importance et de son activité débordante, ladite zone se trouve actuellement dans une situation de décrépitude.

Le visiteur des lieux est vite frappé par l’état de déliquescence des lieux. L’hygiène est au plus mal, les ordures et les déchets envahissent toute la zone d’activité. L’amoncellement d’immondices et d’ordures ménagères, sans oublier les meutes de chiens, sont devenus désormais le lot quotidien de tous les visiteurs. L’information permettant l’orientation des visiteurs est inexistante. Mais le plus grave reste l’état d’abandon et de dégradation avancée des routes. Crevasses, nids-de-poule et chaussées totalement défoncées abondent un peu partout. C’est une véritable plaie dans ce lieu qui, pourtant, joue un rôle dans le développement de la cité.

La désolation est visible à l’œil nu et cela dénote le mépris de la chose publique de la part de ceux qui ont la charge de sa gestion. Cette zone d’activité, qui existe depuis plus de trois décennies, ressemble à un véritable champ de tir, alors qu’elle est censée être l’image d’une cité travailleuse et productive. Interrogés, de nombreux investisseurs se sont plaints de l’état de déliquescence des lieux et ne comprennent pas la nonchalance des responsables pour remédier à cette situation. Certains d’entre eux se disent prêts à participer à l’amélioration de la situation pourvu qu’ils soient sollicités dans un cadre organisé. En attendant la réaction des responsables de l’entreprise en charge de la gestion des zones industrielles de la wilaya, les intervenants, ainsi que les visiteurs, éprouvent les pires difficultés à accéder à un espace créateur d’emplois et de richesses.