La tribune du stade Guessab à démolir

Acause des travaux qui n’en finissent plus, le mythique stade Mohamed Guessab de la ville de Sétif ne va pas ouvrir ses portes de sitôt. Si les travaux relatifs au terrain et à la piste d’athlétisme sont presque achevés, ce n’est pas le cas pour les projecteurs. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, l’ancienne tribune, qui a connu des moments de gloire durant les années 1960 et 1970, vient mettre son grain de sel. L’expertise d’un bureau d’études de Constantine est sans appel. Ce dernier préconise même la démolition de la structure réalisée, dit-on, avec du «béton médiocre». Déjà embourbée dans d’innombrables opérations inachevées, l’actuelle équipe municipale cédera à la prochaine une véritable épine. Les sportifs, ainsi que les élèves des établissements scolaires du centre-ville, qui s’adonnaient à leur sport favori, pour les uns, et effectuaient leurs cours d’EPS (éducation physique et sportive), pour les autres, au stade Guessab, devront donc prendre leur mal en patience.