La route de tous les dangers

Elle est devenue au fil des jours un véritable calvaire pour les usagers, que ce soit les automobilistes ou les piétons, en raison de sa dégradation.

Cet axe à forte circulation, du moins le tronçon menant au cimetière Sidi Hammou. Celui-ci est vraiment dans un piteux état et représente un réel danger pour les usagers, plus particulièrement les gens qui se rendent au cimetière et les résidants des nouvelles cités avoisinantes. Sur cette artère, une partie de la chaussée a été emportée par un oued en crue, laissant une large crevasse béante jamais réparée, que les conducteurs évitent régulièrement en faisant des zigzags. Mais là où la situation devient intenable, c’est au moment des enterrements. La voie exiguë et en mauvais état pose un véritable problème pour les accompagnateurs de la dépouille mortuaire. Les gens éprouvent les pires difficultés pour aller au cimetière. Cette situation dure depuis des mois, affirment les nombreux habitants rencontrés sur les lieux. En attendant que les responsables prennent en compte les préoccupations des citoyens, les usagers continuent de vivre le même calvaire.