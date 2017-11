La maquette approuvée

Réagissez

Comme annoncé dans notre édition du 23 septembre dernier, la maquette inhérente à l’agrandissement de l’aérogare de l’aéroport du 8 Mai 1945 a été approuvée, lundi, par le wali de Sétif, Nacer Maskri.

C’est en présence des différents intervenants, dont les responsables de l’entreprise de gestion des structures aéroportuaires (EGSA), que la nouvelle mouture a été présentée par l’architecte Amar Cherifi, directeur du bureau d’études chargé du projet, qui sera lancé en janvier 2018. Les travaux, qui ne dépasseront pas en principe les 8 mois, n’auront aucune incidence sur le trafic, assurent les services concernés. D’après les nouveaux plans, la façade de l’infrastructure aura la forme d’une aile d’avion. Afin de fluidifier les mouvements des voyageurs, l’espace réservé à l’enregistrement international aura une superficie de 455,1 m2 au lieu de 185 m2.

De 564,1 m2, la partie embarquement international passera à 1077,3 m2. On va multiplier presque par deux le périmètre de livraison des bagages pour atteindre les 640,2 m2 au lieu des 357,60 m2 actuels. Au nombre de 6, les filtres de police seront renforcés par 4 autres. Sur recommandation du wali, un espace commercial de plus de 800 m2 sera construit au 2e étage, où l’on trouvera un restaurant, une cafétéria, six locaux commerciaux, un espace de jeux pour enfants et une salle de prière. «Après avoir résolu la question des réserves relevées aussi bien par le maître d’ouvrage que par le wali, l’étude est bouclée. Avant de lancer l’avis d’appel d’offres pour désigner l’entreprise et commencer les travaux en janvier prochain, on va mettre les bouchées doubles pour finaliser le cahier des charges.

Son élaboration sera terminée dans les prochains jours. Le soutien et les encouragements du wali, qui suit de près l’opération, nous stimule et nous oblige à réaliser un ouvrage de qualité», révèle Amar Cherifi. Une fois achevée, l’opération permettra de moderniser l’espace, devant désormais accueillir ses voyageurs dans de meilleures conditions. L’infrastructure sera, en outre, capable de gérer annuellement un flux de plus de 450 000 passagers.

Notons, par ailleurs, que l’ILS (Instrument Landing System)-système automatique d’aide à l’atterrissage, durant les conditions météorologiques dégradées, n’est toujours pas installé. Une fois de plus, la navigation aérienne sera perturbée durant l’hiver, qui s’est installé du côté des Hauts- Plateaux sétifiens, où le thermomètre descend parfois en-dessous de zéro. Ayant accepté de nous parler sous le sceau de l’anonymat, un spécialiste bien au fait du dossier avance des arguments et des contraintes. «L’installation d’un tel équipement n’est pas une opération ordinaire. On doit au préalable boucler l’élargissement en horizontal des bandes de 75 m de part et d’autre. L’opération s’étend sur une longueur de 400 mètres du côté est de la piste.

Exigeant un remblai de 120 000 m3, l’opération a nécessité l’acquisition du géotextile d’Allemagne, rien que pour solidifier une partie d’un terrain à la fois marécageux et médiocre. D’une durée initiale de 10 mois, les travaux, qui ont commencé en septembre de l’année en cours, font face à un manque de matériaux de remblai. Ce point risque de se répercuter sur la durée d’exécution», précise notre interlocuteur.