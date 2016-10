La longue attente des enfants trisomiques à El Eulma

Réagissez

Ils sont plus de 200 enfants trisomiques et inadaptés mentaux qui attendent depuis des mois, voire des années, une prise en charge adéquate dans une structure d’accueil à El Eulma. Malheureusement, leur attente perdure et ne semble pas connaître de dénouement en raison de l’incompréhension des uns, l’ignorance des autres et surtout l’ogre bureaucratique qui empoisonne la vie des parents. Lesquels luttent avec l’énergie du désespoir pour trouver une solution à ce problème devenu pour eux un véritable fardeau.

Il convient de noter que la majeure partie de ces enfants sont de conditions modestes ce qui ne fait qu’accentuer la détresse des parents qui ne savent plus à quel saint se vouer. Dans ce contexte, le président des parents des enfants trisomiques nous a fait part d’une issue possible qui pourrait atténuer un tant soit peu cette forte tension par la rénovation du centre psychopédagogique des inadaptés mentaux, situé au centre-ville. Lequel pourrait soulager une bonne partie des attentes. Selon notre interlocuteur, des promesses leur ont été données, mais à ce jour rien n’a été fait. Il craint que la liste qui est déjà longue se prolonge davantage si aucune mesure de prise en charge de ces enfants n’est enclenchée. A cet égard, le représentant des parents lance un appel urgent à la direction de l’action sociale (DAS) et aux autorités locales, aussi bien la daïra que la wilaya, pour entamer les travaux en vue d’accueillir au plus vite ces enfants en détresse.

De leur côté, de nombreux parents désespérés et qui n’ont pas d’autres alternatives pour la prise en charge de leurs progénitures ou les scolariser dans des crèches faute de moyens que d’observer un sit-in devant le siège de la DAS en signe de protestation contre ce qu’ils qualifient de hogra à l’égard de ces citoyens à part entière.