La cueillette des mûres bat son plein

Réagissez

Comme chaque année à la même période, c’est le même scénario qui se répète. Le mûrier, arbre endémique à El-Eulma

(Sétif), est mis à rude épreuve par une faune de jeunes et de moins jeunes pour récolter les mûres. Malheureusement, la cueillette

du fruit se fait n’importe comment et dans le désordre le plus total. Armés de bâtons et d’ustensiles, des groupes se forment dès le

matin sous chaque arbre pour la cueillette des mûres. Aucun arbre n’est épargné, tout passe à la trappe dans une anarchie totale.

Dans une effervescence inimaginable, ça se bouscule, çà danse, ça se bagarre et chacun y va de son propre chef pour ramasser le plus

de mûres. Certains n’hésitent pas à grimper sur les arbres, d’autres secouent les branches, ou les arrachent carrément, pour faire tomber le fruit, et ce, malheureusement, dans l’indifférence générale.

Dans certains endroits, les arbres ne sont pas épargnés par cette farandole de jeunes et même des

adultes, qui cassent tout sur leur passage. L’hygiène est au plus mal en raison des mûres jonchant le sol, qui constituent un

véritable foyer de détritus pour les mouches et les moustiques d’où se dégagent de mauvaises odeurs qui vous chatouillent

les narines à des dizaines de mètres à la ronde.

Ces scènes lamentables d’un autre âge se répètent malheureusement chaque année jusqu’à l’épuisement de la totalité

des mûres. Evidemment, les dégâts causés à ce patrimoine endémique sont considérables

et le préjudice à l’environnement est énorme.

De nombreux citoyens se sont élevés justement pour dénoncer le massacre causé chaque année à ces arbres, dont certains sont là depuis une centaine d’années, en interpellant les responsables en vue de prendre les mesures qui s’imposent, rien que pour mettre fin à ce problème préjudiciable au patrimoine et à l’environnement.