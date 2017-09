L’extension de l’aérogare fait son chemin

Réagissez

Durant cette opération, le trafic ne sera pas perturbé

L’étude de l’extension d’appoint, ou plutôt d’un agrandissement partiel de l’aérogare de l’aéroport du 8 Mai 1945 de Sétif est presque achevée, puisque la dernière mouture des nouveaux plans a été présentée à l’exécutif de la wilaya, la semaine dernière.

S’apparentant à un lifting en lieu et place d’une nouvelle aérogare, l’opération s’articule sur trois zones, à savoir les côtés national et international, ainsi que la salle d’embarquement international et l’espace de traitement des bagages. Occupant actuellement une superficie de 4 550 m2, l’aérogare aura, une fois agrandie, une superficie de 5 900m2. Afin de faciliter l’enregistrement des bagages et les procédures au niveau de la Douane et de la Police des frontières, les accès d’enregistrement passeront de 6 à 10 guichets.

Au nombre de quatre pour l’heure, les filtres de police seront multipliés par deux. Un espace commercial de plus de 800m2 est prévu. Pour plus de fluidité des passagers, l’entrée de l’espace sera dotée d’un deuxième scanner. Une deuxième sortie de l’international est projetée. Le carrousel de l’arrivée international sera remplacé par un autre plus grand. Pour avoir plus d’informations sur l’opération, dont le délai de réalisation est de 7 mois, on a pris attache avec le maître d’œuvre, l’architecte Amar Cherifi, qui a donné en exclusivité à El Watan, les contours du projet. «L’étude est en phase de finalisation. Avant de présenter la mouture finale et le cahier des charges, le 9 novembre prochain, nous nous attelons à apporter les correctifs et les solutions aux observations du wali de Sétif, tenant plus que tout à la quiétude et à la tranquillité des voyageurs. Il a, en outre, insisté sur l’introduction d’un free-shop devant occuper un espace du 2e étage.

Il convient de préciser que 1 300 m2 des nouveaux 1800 m2 seront construits. Le reste fera l’objet d’un aménagement. Durant les travaux, le trafic ne sera en aucune manière perturbé. Ce sont d’ailleurs les instructions du wali. La façade qui sera allongée de plus de 30 m aura un nouveau look», explique notre interlocuteur. Soulignons qu’une fois cette extension d’appoint achevée, l’aérogare sera en mesure de recevoir annuellement plus de 450 000 passagers. Pour booster le trafic de l’infrastructure, l’on apprend qu’Air Algérie est sur le point de lancer des vols vers l’Espagne et la Turquie. Selon nos sources, la révision et le renforcement des dessertes vers Lyon, Paris et Marseille sont à l’ordre du jour de la compagnie nationale. A quand la concrétisation de ces promesses ? La question demeure posée.