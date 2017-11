L’été 2018 en point de mire

Réagissez

Le cauchemar de l’été 2017, qui a mis sous forte pression aussi bien les autorités locales, les responsables des ressources en eau ainsi qu’une bonne partie de la population de la wilaya de Sétif ayant éprouvé du mal à étancher sa soif, a donné à réfléchir aux pouvoirs publics.

Pour ne pas revivre les mêmes tensions, ils mettent non seulement les bouchées doubles, mais injectent une importante enveloppe financière. Ainsi, des moyens supplémentaires sont utilisés pour augmenter la production de la source d’Oued El Berd. Avec un volume de 25 000m3/j, les villes de Oued El Berd, Tiz’n Bechar, Amoucha, El-Ouricia, et une partie de Sétif vont, le moins que l’on puisse dire, souffler. Selon le directeur des ressources en eau de la wilaya, Smaïl Abdelkrim, ces nouveaux apports seront disponibles avant le mois de Ramadhan prochain. L’exploitation du volume d’eau du barrage d’El-Maouane, réalisé dans le cadre des grands transferts, est inscrite au programme de l’urgence. Devant toucher une population de plus de 600 000 personnes de Sétif et El Eulma, l’importante opération consiste à mobiliser quotidiennement plus de 50 000 m3 d’eau.

La production d’un tel volume sera réalisée par deux stations monoblocs, en cours d’installation. Le projet est pris en charge par l’entreprise nationale Cosider en lieu et place d’une société espagnole ayant déclaré faillite. L’acheminement de ces quantités se fera à travers 6 km de conduite, et ce, jusqu’au réservoir de la cité El-Hidab du chef-lieu de wilaya, en mesure de stocker 40 000m3. Pour la concrétisation de cette opération, les pouvoirs publics injectent 600 millions de dinars. D’après notre interlocuteur, ces apports supplémentaires seront disponibles entre fin mars et début avril 2018. «Avec des apports supplémentaires de 65 000 m3, on compte sur une distribution quotidienne dans différents coins de la wilaya. C’est d’ailleurs l’objectif primordial des pouvoirs publics», précise le premier responsable du secteur.

Interrogé sur la fin des travaux des grands transferts pour lesquels l’Etat a déboursé plus de 1,2 milliard d’euros, Smaïl Abdelkrim répond : «Le transfert ouest d’Ighil Imda vers le barrage d’El-Maouane sera fonctionnel entre la fin de l’année en cours et début 2018. A cause des travaux d’un tunnel, le transfert est, allant d’Irraguen vers le barrage de Tachouda, ne sera achevé que fin 2018. En attendant la livraison de ce gigantesque projet, de nombreuses opérations d’urgence sont en cours d’exécution.»