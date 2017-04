L’âge d’or des sciences arabes décortiqué

Réagissez

Devant un public attentif et intéressé, le professeur Ahmed Djebar a disserté, durant plus deux heures, sur l’âge d’or des sciences arabes. L’ex-ministre du gouvernement Belaïd Abdeslam, a transformé, samedi, la grande salle de la maison de la culture de Sétif en un vaste amphithéâtre, où un public hétéroclite a eu l’occasion de connaître quelques facettes des sciences arabes.

Organisée par l’association citoyenneté et développement (Cidev), présidée par le Dr Abdelhak Mahdjoubi, la rencontre a permis de briser le spleen culturel sévissant actuellement du côté de la capitale des Hauts- Plateaux. Après une longue et instructive introduction, le chercheur aborde la conférence intitulée : «Sciences arabes : héritage, innovation et circulation VIIIe –XVe siècles». Ne manquant pas, de temps à autre, d’égratigner le système ayant décidé, dira-t-il, de dévaluer chaque mois le dinar algérien de 1,5%, le communicant a tenu à dresser un grand tableau des sciences arabes ayant marqué, des siècles durant,

une bonne partie de la planète. Notons que l’enrichissant exposé a été illustré par des images authentiques et rares. «L’arabe n’était pas uniquement la langue de la littérature et de la poésie, mais celle des sciences. Il faut savoir que l’arabe était l’anglais de l’époque», dira l’intervenant ayant tenu à mettre en exergue l’implication de l’Empire arabo-islamique dans l’évolution de la médecine, de la philosophie, de la géographie, de la pharmacie, de l’astronomie, des mathématiques, entre le VIIIe et le XVe siècles.

Suivie par un fructueux débat, la rencontre a atteint ses objectifs, au grand bonheur de son initiateur, Dr Mahdjoubi, qui dit en substance : «Mettant en exergue l’apport de la culture arabo-musulmane dans la renaissance du monde actuel, la conférence nous interpelle afin de mettre tout en œuvre pour que nous puissions trouver les moyens et méthodes nous permettant de devenir des acteurs principaux de cette civilisation universelle, alors qu’on est actuellement des consommateurs passifs».