Intempéries : Des routes coupées à Sétif

Les Hauts-plateaux sétifiens ont reçu, hier, d’importantes chutes de neige. Lesquelles ont, le moins qu’on puisse dire, rendu le sourire aux agriculteurs et aux gestionnaires des ressources hydriques, qui redoutaient la sécheresse.

Celle-ci planait encore sur les têtes des professionnels de ces secteurs. Ceci dit, les fortes précipitations n’ont pas fait que des heureux, puisque bon nombre d’axes routiers ont été fermés à la circulation. Une telle situation a contraint des centaines de familles des nombreuses localités du nord de la wilaya à se cloîtrer, surtout que l’épaisseur de la neige a dépassé dans certains endroits les 20 cm.

Marquant le pas, l’activité économique a ressenti les effets de ces perturbations climatiques obligeant, par ailleurs, les établissements scolaires du chef-lieu de la wilaya et des localités touchées par ces intempéries à observer une journée sabbatique. Afin d’éviter des accidents de la circulation, les forces de sécurité ont exhorté les automobilistes à la plus grande vigilance. Comme un malheur n’arrive jamais seul, le trafic au niveau de l’aéroport 8 Mai1945 a été suspendu pour la deuxième journée consécutive, au grand dam des voyageurs et des habitués de l’infrastructure forcée, à la moindre averse, d’interrompre son activité.

L’absence de l’ILS (Instrument Leanding System), ayant fait l’objet d’innombrables écrits de la presse et de différentes doléances des voyageurs et des citoyens de la région, accentue les déboires de l’établissement, qui vient enfin de recevoir le fameux équipement. En attendant l’installation et la mise en service de cet outil, devant aider les avions à atterrir sans encombre durant les perturbations climatiques, les habitués de cet espace devront une fois de plus, prendre leur mal en patience.