Incendie aux 500 Logements

Les résidents de l’immeuble C3 des 500 Logements, situé non loin de la mosquée Erahma, à quelques encablures de la sortie Est de la capitale des hauts plateaux, ont passé la nuit du jeudi à vendredi, à la belle étoile. L’étincelle qui a carbonisé des fils électriques du 4e étage en est la cause.

L’incendie est faut–il le rappeler, le quatrième du genre à toucher un bloc de la cité précitée. Intervenant à une heure tardive, ce sinistre a donné des frayeurs aux habitants se sentant plus que jamais en danger. «C’est le quatrième incendie généré par un court-circuit dans un compteur défaillant ou une installation électrique aléatoire, qui secoue la cité, dans l’attente d’une réaction des responsables concernés. Lesquels sont tenus de trouver la cause de ces incendies à répétition et régler le problème qui hante nos esprits», soulignent non sans colère des occupants des lieux. «On ne doit pas attendre la catastrophe pour réagir. On s’explique mal la manière de faire de ces responsables ne mesurant pas la gravité de la situation», tonnent nos interlocuteurs, qui réclament l’intervention du chef de l’exécutif car il y va, disent-ils, de la vie de nombreuses familles. Le président de l’Association de protection des consommateurs, Azzedine Chenafa, préconise quant à lui l’expertise de l’installation des équipements électriques de la cité. «Dieu merci, l’incendie qui a ébranlé des familles en plein Aïd n’a occasionné aucune perte humaine. Mais il interpelle les responsables devant procéder à la vérification de l’installation et des équipements…». L’appel des citoyens craignant pour leur vie sera-t-il entendu par les responsables à différents niveaux ?