Réagissez

Un grave accident de la route, qui s’est produit dans la nuit du lundi 28 août 2017 sur l’autoroute Est-Ouest, non loin de la zone industrielle de Sétif, a bloqué le trafic routier pendant plus de 4 heures.

L’autoroute Est-Ouest est restée bloquée vers Alger, ce qui a engendré un embouteillage monstre de plusieurs kilomètres. A l’ origine de cet accident survenu à 21h13, un carambolage entre deux camions de gros tonnage, un bus de voyageurs assurant la ligne Tébessa-Tlemcen et 5 voitures de tourisme.

L’accident a fait 9 blessés graves, les 3 conducteurs des engins lourds, ainsi que 6 voyageurs du bus dont l’âge varie, selon le communiqué de la Protection civile, entre 30 et 61 ans. Les victimes du terrorisme de la route qui continue à endeuiller de centaines de familles ont été, nous dit-on, évacuées d’urgence vers le CHU de la capitale des Hauts-Plateaux. Rempli de sable, un des camions s’est renversé sur la chaussée qui est restée «submergée», des heures durant, par le gravier. Il convient de souligner qu’aucune information n’a été donnée concernant les circonstances de cette spectaculaire collision intervenue en pleine nuit.

Une chose est certaine, le non-respect du code de la route et l’excès de vitesse sont à l’origine de ce télescopage qui a fait de nombreux blessés et occasionné d’importants dégâts matériels. Afin de dégager la route et de rétablir le trafic routier, pas du tout facile sur ce tronçon névralgique, d’importants moyens humains et matériels ont été, nous dit-on, mobilisés par la Protection civile et la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, où le réseau routier est l’un des plus meurtriers du pays. Notons également qu’un grave accident s’est produit, dimanche matin, à la sortie nord de Sétif, plus précisément au lieu-dit «Casque», lorsqu’un bus de marque Toyota assurant la ligne Sétif-Amoucha (chef- lieu de daïra situé à 25 km de Aïn Fouara), a dérapé, puis s’est renversé, faisant 8 blessés graves.