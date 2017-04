Essais techniques du tramway

Réagissez

Lancé en mai 2014, le tramway de Sétif est en voie de finalisation. Ainsi, les essais techniques sur une distance de 1,5 km seront effectués dans les prochains jours. D’autant plus que la rame d’essai devrait, nous dit-on, arriver à Sétif, dans les prochaines heures. L’opération va sans doute drainer la foule, qui constate de visu que ce projet structurant prend forme de jour en jour. L’avènement de ce mode de transport devant générer 300 nouveaux emplois directs, va permettre à la cité d’en finir définitivement avec ces vieux tacots de bus. Ces derniers ont, le moins qu’on puisse dire, pollué l’environnement de la ville.

Il convient de préciser que le tramway, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2018, ne dispose que d’une seule ligne de 15,2 km, reliera El-Bez (ouest de la ville) aux principales cités d’habitation et aux deux pôles universitaires. Alors que la seconde ligne de 7,2 km qui devait faire la jonction entre le carrefour de la wilaya et la gare de Aïn Trick, au sud de la ville de Sétif, est gelée. Notons que le projet, qui n’a pas connu de grandes entraves techniques du fait de la topographie plate de la ville, comprendra, au total, 27 stations, un centre de maintenance sur 8 ha, quatre pôles d’échanges, quatre parcs relais d’une capacité de 1000 places et permettra de transporter 5000 voyageurs par heure et par sens. Mentionnons par ailleurs que ce projet serait inscrit dans l’agenda du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, attendu, nous dit-on, à Sétif, dans un avenir proche, pour y effectuer une visite de travail et d’inspection.