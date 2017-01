Réagissez

Une vaste opération d’aide et de soutien aux migrants a été entreprise, mardi, par les autorités de la daïra d’El-Eulma, en vue de leur prise en charge, en cette période hivernale qui frappe de plein fouet les Hauts-plateaux sétifiens.

Dans ce contexte, d’importants moyens matériels et humains ont été déployés par la commune pour le transfert de plus d’une centaine de migrants d’origines malienne et nigérienne de leur campement de fortune, implanté dans la forêt, communément appelée «Ghabet Ben Bella», au lieudit Sidi Hammou, vers le centre du Croissant-Rouge algérien (CRA), situé au centre-ville. Il est à noter qu’avant leur transfert, ces migrants, qui étaient livrés au froid et à la pluie, vivaient dans des conditions très précaires.

On y dénombre des familles avec des enfants en bas âge. En l’absence d’eau et de sanitaires, elles faisaient face à des conditions d’hygiène déplorables. Il convient de souligner que les migrants ont été pris en charge à leur arrivée au CRA par les responsables concernés et des éléments de la société civile ne pouvant rester insensibles devant la vulnérabilité de ces êtres démunis.

Il est à signaler, par ailleurs, qu’une opération d’aide au profit de ces migrants, qui consiste en la récupération d’effets vestimentaires et divers autres produits, a été engagée depuis quelques jours par les anciens scouts d’El Mejd. La louable initiative connaît un vaste élan de solidarité de la part de la population qui s’est mobilisée pour leur venir en aide.