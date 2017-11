El-Eulma (Sétif) : Le marché de gros submergé par les eaux

Réagissez

Il a suffi de quelques gouttes de pluie pour transformer le marché de fruits et légumes de la ville d’El-Eulma en véritable patinoire et mettre à nu une gestion approximative des lieux.

De grandes flaques d’eau se sont formées un peu partout en raison du système d’écoulement défaillant. Les bouches d’égout sont totalement obstruées faute d’entretien, et ce, depuis l’ouverture de l’espace commercial au début de l’année en cours, empêchant tout mouvement d’eau, selon le représentant des marchands.

La gadoue est devenue maître des lieux, ses occupants éprouvent beaucoup de difficultés pour se déplacer d’un endroit à un autre. Une vue repoussante s’offre au visiteur. Les marchands sont obligés malgré eux de travailler dans ces conditions déplorables pour ne pas chômer ou perdre leur marchandise.

L’état des lieux et l’indifférence manifeste affichée par les responsables concernés n’ayant pas cru utile de donner suite aux SOS et appels répétés des commerçants, les a poussés, ces derniers jours, à manifester leur colère et leur mécontentement en interpellant le wali de Sétif pour mettre un terme à leur calvaire, lequel prend progressivement des proportions inquiétantes aussi bien pour leur sécurité que pour leur gagne-pain.