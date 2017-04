El Eulma (Sétif) : 2 morts et 5 blessés sur l’autoroute

Réagissez

Un terrible accident de la circulation survenu, dimanche vers 20h, sur l’autoroute Est-Ouest au lieudit Smara, à 5 km à la sortie ouest de la ville d’El Eulma, a causé la mort sur le coup de deux hommes et des blessures à 5 autres personnes parmi les occupants d’une douzaine de véhicules ayant fait les frais d’un carambolage. Selon des témoins oculaires, l’excès de vitesse est à l’origine de l’accident.

Agées entre 55 et 56 ans, les victimes, originaires d’El Eulma, ont été transportées vers l’hôpital Saroub El Khatir d’El Eulma par les éléments de la Protection civile, qui se sont rendus immédiatement sur les lieux. Devant déterminer les causes de ce drame, une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale omniprésente au niveau de l’autoroute, où les nombreux barrages et contrôles n’ont pas atténué les ardeurs de certains chauffards.