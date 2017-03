El Eulma en bref :

Réagissez

Souk Abacha de Sétif : Une décharge au cœur de la ville



L’insalubrité et le manque d’hygiène ont atteint des seuils intolérables au niveau du Souk Abacha, situé pourtant au cœur de la capitale des Hauts- Plateaux. Des amas d’ordures dégageant des odeurs nauséabondes inondent les deux côtés de l’entrée sud du souk. La nuisance, mettant en péril la santé publique et l’hygiène a, le moins qu’on puisse dire, atteint son paroxysme.

Fort du silence de la municipalité et des services du commerce et de la police, les vendeurs à la sauvette «immunisés» par les puanteurs, trouvent paradoxalement le moyen de placer, exposer et vendre leurs produits (fruits et légumes) au milieu de la décharge. Les clients aussi sont, plus ou moins, impliqués dans cette situation négative. «La situation du souk Abacha nécessite une prise en charge continue, d’autant plus que les campagnes conjoncturelles ont montré leurs limites. Cette situation est connue des responsables. Malheureusement rien n’a été fait de concret.», nous dira sous le sceau de l’anonymat un agent de l’ordre connaissant bien les lieux.

Afin de connaître la position du propriétaire de l’endroit, à savoir la municipalité, on prend attache avec le vice-président chargé du développement local, Hamoudi Belbacha, qui met le doigt sur les contraintes rencontrées. «On ne doit pas se voiler la face, Souk Abacha est un point noir. Il faut savoir que l’installation des marchands de l’informel aux alentours du souk complique la mission de nos agents trouvant du mal à effectuer leur travail comme il se doit. Sans l’appui des services de sécurité et de l’association des commerçants devant s’impliquer dans la lutte contre l’informel, la municipalité ne peut rien faire. La conjugaison des efforts est le moyen idoine pour venir à bout d’une telle plaie».

Kamel Beniaïche



EL EULMA : La cité s’offre un parking à étages



Au centre des préoccupations des citoyens depuis des années, en raison de l’indisponibilité des lieux de stationnement et de parkings en mesure de faire face au nombre impressionnant de véhicules circulant en ville, le projet d’un parking à étages, en gestation depuis des années, s’est enfin concrétisé. L’infrastructure sera réalisée au centre-ville à la place de la Révolution, a-t-on appris, auprès de l’APC. Selon la même source, l’étude du premier projet de la wilaya est ficelée.

Il ne reste que le lancement des travaux prévu dans les prochains jours. Il en est de même pour la réalisation d’un marché couvert jouxtant l’ancien, également à la place de la Révolution. Pour la concrétisation de ces deux importants projets, la commune a dégagé une enveloppe de 300 millions de dinars. Ces deux projets seront une véritable bouffée d’oxygène pour la ville. Il convient de souligner que la décision de l’APC est une première au niveau de la wilaya.

L. Bourdim et Kamel B.



Sit-in des distributeurs de lait



Les distributeurs de lait de la ville d’El Eulma ont observé hier matin un sit-in au niveau de la cité du 19 Juin avec leurs véhicules, en signe de protestation contre les nouvelles mesures prises à leur encontre par les services du commerce, à savoir la présentation de la liste des clients, ainsi que les factures de vente. Une mesure qui a été totalement rejetée par les distributeurs, qui, selon leur représentant, est difficile à appliquer aux détaillants. Le problème de la vente concomitante imposée aux distributeurs au niveau des unités de production a été également soulevé durant ce mouvement de protestation. Pour trouver un dénouement au débrayage, le chef de la daïra et le responsable de la direction du commerce ont rencontré les représentants des distributeurs au siège de la daïra et un compromis a été décidé dans un premier temps. Lequel consiste en la présentation seulement de la liste des clients. Une mesure qui semble satisfaire les distributeurs qui ont repris leur activité en attendant le règlement définitif de leur problème. L.B.